Moleste Frequenze vincono Faenza Rock

Moleste Frequenze è la band vincitrice assoluta di Faenza Rock; si è aggiudica la targa dedicata a Padre Albino Varotti. Mentre per gli Junior under 18 la vittoria è andata ai Four Chette, un quartetto di quattordicenni di Castel Bolognese; per i Senior Over 45 primi Leandro Pallozzi & I Vecchi Draghi dell’imolese, che hanno trascinato tutto il pubblico nel ritmo e nel ballo con il loro folk rock.

Per il pubblico la migliore è stata la cantante Joy Mse. Le fasi finali si sono svolte al Piccadilly di Faenza. Sono circa 40 gli artisti, band, rapper e cantautori che si sono esibiti al contest coi loro brani originali; 1500 le presenze registrate in questi mesi. Nel 2024 vinsero Faenza Rock la cantautrice Betta e i cantautori Mattu & Bricchi.