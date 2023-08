Molestie e palpeggiamenti alla sagra, arrestato

Massa Lombarda (Ravenna), 5 agosto 2023 – Nella tarda serata di ieri, a Fruges di Massa Lombarda, durante la prima delle tre serate della ‘Festa de Pargher - Sagra della Motoaratura’, poliziotti e carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di molestie e palpeggiamenti nei confronti di due persone che stavano prendendo parte all’evento.

L’uomo ora si trova in carcere, in attesa dell'udienza di convalida, è possibile che riceva anche il foglio di via.

L’operazione è avvenuta nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dal Questore di Ravenna, Lucio Pennella.

“Colgo l’occasione – ha dichiarato il sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi – per sottolineare ancora una volta l'immediato e autorevole intervento di polizia e dei carabinieri per assicurare alla giustizia il responsabile dell'accaduto. Presidio e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine dello Stato e della polizia locale della Bassa Romagna garantiscono il rispetto della civile convivenza a tutela innanzitutto delle persone che potrebbero essere vittime di odiosi e censurabile soprusi”.

La sagra di Fruges, organizzata dall’associazione di volontariato ‘Festa de Pargher’ e patrocinato della locale amministrazione comunale, si svolge in via Argine San Paolo. L’iniziativa nasce dalla volontà di alcuni giovani agricoltori di Massa Lombarda di avvicinare gli abitanti del paese e dei comuni limitrofi alla tradizione del territorio legata al lavoro nei campi.

lu.sca.