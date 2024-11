Molestie sul treno, l’imputato patteggia

Un uomo di origine straniera, di 56 anni, ha patteggiato una pena di un anno e quattro mesi per un episodio di violenza sessuale avvenuto a fine 2022. L’imputato, difeso dall’avvocato Silvia Subini, era accusato di aver molestato una giovane marchigiana di 23 anni su un treno della tratta Ancona-Bologna, all’altezza del territorio di comune di Castel Bolognese.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Polizia Ferroviaria (Polfer), e coordinate dalla Procura di Bologna, l’uomo, seduto accanto alla ragazza, avrebbe approfittato di un momento in cui lei si era temporaneamente assopita per allungare le mani e palpeggiarla. Nessun altro passeggero si trovava nelle immediate vicinanze, e l’atto sarebbe stato quindi invisibile agli altri presenti. Tuttavia, le immagini delle telecamere di videosorveglianza del convoglio hanno documentato chiaramente il momento della molestia.

Al suo risveglio, la giovane si era mostrata comprensibilmente sconvolta, era rimasta inizialmente impietrita e aveva ricevuto le immediate scuse dell’uomo, che poco dopo si era però allontanato. Subito dopo, la giovane aveva denunciato l’accaduto al capotreno, e successivamente alle forze di polizia, che hanno avviato le indagini necessarie a identificare l’autore della molestia. Il racconto della vittima è stato ritenuto del tutto attendibile, anche perché documentato dai filmati della telecamera,

La vicenda si è conclusa con il patteggiamento della pena, l’altra mattina, davanti al Gup Andrea Galanti, inoltre all’imputato è stata riconosciuta l’attenuante del “fatto di minore gravità”, in quanto il comportamento incriminato si sarebbe limitato a un singolo atto di palpeggiamento. L’uomo aveva inoltre accettato di intraprendere un percorso riabilitativo, elemento che ha contribuito alla definizione della pena, unitamente al fatto di avere riconosciuto un risarcimento all’associazione Demetra, che tutela le vittime di violenza di genere.

l. p.