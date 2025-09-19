Molino storico, farine meravigliose

L’antico Molino storico Benini, nasce a Santo Stefano nel 1926. Il molino si è sempre distinto per la qualità delle proprie farine. Una tradizione che va avanti da quasi un secolo, utilizzando solo grano romagnolo, che viene macinato con una procedura definita ‘a macinazione lenta’, in modo da preservare al massimo le qualità naturali del cereale. Luciano Ricci, da 30 anni il titolare, racconta la storia e il passaggio di consegne: "La famiglia Benini si stabilì a Santo Stefano nel 1926, iniziando l’attività al centro del paese dove, in realtà c’era già un molino a pietra. Da operaio, 30 anni fa, quando i titolari hanno lasciato l’attività, ho rilevato l’azienda, prima in società con altri, poi da solo con mia moglie Giovanna. Oggi, con me, ci sono anche Davide, Marco, Francesco e Gabriele, giovani e validissimi collaboratori".

Il Molino storico Benini lavora in filiera con gli agricoltori del territorio: "La filiera si chiama ‘Grani gemelli’ in accordo con le aziende agricole delle Ville Unite. I nostri principali clienti sono le pizzerie, le piadinerie, i ristoranti, le pasticcerie e le paste fresche della Romagna. Dal Covid in poi, quando ci chiesero di sopperire alla carenza di farine, siamo sbarcati anche in una cinquantina di supermercati, grazie alla possibilità di effettuare le consegne. Abbiamo anche il negozio aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30".

A proposito del negozio, oltre alla produzione e vendita di farina, il Molino Benini commercializza, nel proprio, anche articoli da giardinaggio, mangimi per cani, gatti e volatili, vino, articoli per la casa, sementi, piante, fiori e granaglie. C’è anche una farina di successo: "La nostra punta di diamante – ha proseguito Luciano Ricci – è la ‘Maraveja’, farina artigianale speciale per pizza, particolarmente adatta alle lunghe lievitazioni e alle alte idratazioni, che va incontro alle attuali esigenze dei pizzaioli e dei consumatori in genere". Il Molino Benini è attento anche ai valori e alla sostenibilità: "Il Molino Benini rappresenta un punto di rifermento per il territorio, dal punto di vista culturale, perché è una parte importante dell’identità locale che è tornata a vivere; dal punto di vista sociale, perché ha rivitalizzato una frazione di 1.700 abitanti a rischio spopolamento; dal punto di vista storico, perché la ristrutturazione ha preservato e mantenuto funzionanti macchinari originali che si possono vedere in funzione durante le visite guidate organizzate e prenotabili; e dal punto di vista delle relazioni, perché abbiamo dato vita ad una filiera corta, basata sulla fiducia reciproca e sulla vicinanza umana, che aumenta la coesione sociale sul territorio in un’area geograficamente periferica".

Ma non solo: "Grazie al rapporto di fiducia instaurato con i coltivatori dai quali acquistiamo il grano – ha concluso Luciano Ricci – siamo in grado di ottenere il minore utilizzo possibile di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti. Chiediamo loro la rotazione delle colture per mantenere la fertilità dei campi e la qualità del terreno. Non impieghiamo agenti chimici nella procedura di lavaggio del grano, evitando anche il cloro, normalmente presente nell’acqua della rete pubblica. Inoltre, facciamo un uso ridotto di prodotti chimici per la conservazione del grano. Usiamo acqua proveniente dal nostro pozzo, così da azzerare il consumo dalla rete pubblica risparmiando risorse naturali a favore della comunità".