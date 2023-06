Ravenna, lancia molotov contro auto in zona Zalamella. Arrestato dai carabinieri

Ravenna, 17 giugno 2023 – Un uomo di quarant’anni di origine albanese è stato arrestato in flagrante dai carabinieri del Radiomobile di Ravenna che lo hanno visto lanciare una molotov contro un’auto in sosta in strada.

L’episodio è avvenuto questa mattina verso le 8.30 tra le vie Battuzzi e Zalamella dove il quarantenne ha scagliato la bottiglia incendiaria contro una Peugeot 206. Mentre lanciava la molotov, però, è passata una pattuglia del Radiomobile e i carabinieri hanno inseguito l’uomo fino ad arrestarlo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ma l’auto è andata distrutta.