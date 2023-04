Molotov contro la sede vaccinale Chiuse le indagini sull’indiziato "Fabbricò lui l’ordigno incendiario"

Si sono chiuse le indagini sul presunto responsabile dell’attacco incendiario con una Molotov, ai danni del centro vaccinale dell’Esp, avvenuto la notte tra 24 e 25 febbraio 2022. L’indagato, identificato dalla Digos, è un 53enne, nativo di Forlì e residente a Ravenna, raggiunto nei giorni scorso dall’atto di avviso a proprio carico che per prassi anticipa la richiesta di rinvio a giudizio. Il difensore, avvocato Nicola Casadio, potrà acquisire nei prossimi giorni il materiale confluito nel fascicolo, tra cui diverse videoriprese, e valutare se chiedere l’interrogatorio.

La Procura, col Pm Angela Scorza, contesta all’uomo tre capi d’accusa. Anzitutto, il fatto di avere lanciato una bottiglia incendiaria contro la porta d’ingresso dello stabile che all’epoca era adibito ad centro vaccinale Covid, provocando un rogo che aveva attinto anche i muri dello stabile e una porzione di pavimentazione interna, tale da richiedere il rapido intervento di una autobotte dei vigili del fuoco per limitare la propagazione delle fiamme. In secondo luogo, è accusato da un lato di fabbricato quell’ordigno incendiario ritenuto di notevole pericolosità, vale a dire una bottiglia di vetro con benzina e innesco, dall’altro di averlo portata in un luogo pubblico, due reati previsti dalla normativa sull’uso delle armi. Le indagini erano partite dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che quella notte immortalarono una persona col passamontagna mentre appoggiava a terra e poi accendeva una bottiglia. La fiammata, poco dopo le 3.30

del mattino, raggiunse i quattro

metri d’altezza, annerendo e rompendo la vetrata esterna della sede vaccinale. Da subito le indagini si concentrarono intorno ad appartenenti della galassia no vax e no green pass. Una volta riscontrato il movente ideologico, sotto la lente finì il mezzo utilizzato dall’uomo quella notte, una bicicletta.

Nel corso della perquisizione a casa del sospettato furono trovati una bottiglia di Montepulciano d’Abruzzo che presentava la stessa etichetta di quella utilizzata per l’attacco incendiario, nonché una bicicletta da uomo di colore grigio, con manubrio rivestito di nastro isolante nero, compatibile con quella che si vede nei filmati. Al 53enne furono sequestrati anche cellulare e un pc, mentre dal sottosella di una moto saltarono fuori guanti neri da uomo, un passamontagna di cotone sempre nero e un collare proteggi collo, altri indumenti ritenuti compatibili.

l. p.