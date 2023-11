Molotov contro l’Esp: "Non è lui l’attentatore del centro vaccinale". Assolto: non ero no-vax

Polizia di stato e Procura lo ritenevano responsabile dell’attacco incendiario con una molotov, ai danni del centro vaccinale dell’Esp, avvenuto la notte tra 24 e 25 febbraio 2022. Ieri il Gup Corrado Schiaretti lo ha assolto con formula piena "per non avere commesso il fatto". Si è chiuso così il procedimento a carico di un 53enne, nativo di Forlì e residente a Ravenna, che l’accusa riteneva appartenente alla galassia no vax e per il quale aveva chiesto il rinvio a giudizio. In udienza preliminare il difensore, avvocato Nicola Casadio, ha chiesto il processo in abbreviato, incassando poi l’assoluzione.

L’Ausl si era costituita parte civile e chiedeva 5000 euro per rientrare delle spese di pulizia e ripristino dei locali. L’imputato fu identificato dalla Digos attraverso una serie di elementi, in particolare bicicletta, bottiglie di vino trovate in casa e caratteristiche fisiche. Le indagini erano partite dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che quella notte immortalarono una persona col passamontagna mentre appoggiava a terra e poi accendeva una bottiglia. La fiammata, poco dopo le 3.30 del mattino, raggiunse i quattro metri d’altezza, annerendo e rompendo la vetrata esterna della sede vaccinale Covid, cosa che richiese l’intervento dei vigili del fuoco per limitare la propagazione del rogo.

Tre erano le contestazioni al 53enne: avere lanciato la bottiglia incendiaria, averla fabbricata e portata in un luogo pubblico, due reati previsti dalla normativa sull’uso delle armi. Durante la perquisizione a casa sua furono sequestrate una bici, ritenuta compatibile con quella ripresa dai filmati, e una bottiglia di vino della stessa marca utilizzata per fabbricare la bomba. Interrogato, l’uomo aveva negato ogni coinvolgimento, dicendo di non essere lui quello del video, di non essere no-vax tanto che "appena uscito il vaccino sono stato ben felice che mio padre si sia voluto vaccinare".

Lui stesso, dopo l’obbligo per gli over 50, avrebbe voluto provvedere alla somministrazione, salvo poi rinunciarvi avendo a sua volta contratto il virus. Riguardo all’accusa di avere anche fabbricato la molotov, aveva risposto: "Non saprei nemmeno da dove cominciare". L’attentatore ripreso nel video sarebbe alto circa 180 centimetri, mentre l’imputato è un metro e 93. La difesa, con l’avvocato Casadio, ha fatto leva soprattutto su due elementi: di bottiglie di quella marca ne erano state vendute in provincia quasi 10mila. Ma, soprattutto, il telaio della bicicletta dell’imputato, a forma di triangolo, non coincide con quello della bici ripresa dai filmati, che invece è a forma di trapezio. L’imputato, al quale è stata disposta la restituzione del cellulare e del pc sequestrati, quella sera sosteneva di trovarsi a casa, sebbene fosse sveglio – come emerso dal traffico dati – in ragione di una lieve patologia. Lo stesso, peraltro, vive non distante dall’Esp. La sera dell’attentato incendiario, oltre che dalle telecamere del centro commerciale, il sospettato in bicicletta fu ripreso anche dall’impianto di sorveglianza di una gelateria della zona di viale Alberti. Cosa, che tuttavia, non ne chiariva l’effettiva provenienza.

Lorenzo Priviato