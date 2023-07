Molotov contro l’hub vaccinale "Quello nei video non sono io Feci il vaccino e non ero no vax"

Ha negato ogni coinvolgimento: "Non ho mai tirato alcuna bomba carta contro l’hub vaccinale dell’Esp. Quello ripreso nei video non sono io". Non solo, perché l’uomo, il 53enne indagato per l’attentato incendiario della notte tra 24 e 25 febbraio 2022, ha inoltre sostenuto di non appartenere ad alcuna galassia no vax e che quando il vaccino contro il Covid fu reso obbligatorio corse a farselo somministrare. All’interrogatorio era assistito dall’avvocato Nicola Casadio. La polizia, attraverso le indagini della Digos, era risalito a lui tramite una serie di elementi, in particolare bicicletta, bottiglie di vino trovate in casa e caratteristiche fisiche.

Riguardo al primo elemento, la bici, l’indagato ha messo in evidenza che il telaio della stessa è diverso rispetto a quello che compare nelle immagini estrapolate dalle telecamere, sia in riferimento alla tipologia del cannone sia alla marca: "Avete cercato una bicicletta Via Veneto, sulla mia sotto la sella c’è l’adesivo Sambi". Gli inquirenti avevano attenzionato anche la sacca da trasporto, evidenziando che quella dell’attentatore fosse doppia mentre, ha spiegato l’indagato, "la mia è una mono sacca". Nello stesso atto di indagine "prima si parla di mono sacca, e dopo diventa una doppia sacca". All’uomo viene contestato anche di essere il fabbricatore della molotov. Cosa che ha negato perentoriamente: "Non saprei nemmeno da dove partire". Il giorno della perquisizione, quando a proprio dire apprese "con stupore" degli accertamenti a suo carico, gli furono sequestrati anche indumenti ritenuti compatibili. "Mi chiedeste se avessi guanti o passamontagna, ma avete constatato – ha detto riferendosi ai poliziotti – che avevo solo guanti e scaldacollo per quando fa freddo, mentre l’attentatore ripreso nel ha un passamontagna invernale". Lo stesso, inoltre, sarebbe alto 180 centimetri, "mentre io sono 1 e 93". Gli fu prelevata, inoltre, una bottiglia di vino della stessa marca di quella lanciata ma, ha detto, "negli atti si legge che sono state vendute 9700 bottiglie di quel tipo nella zona, e non penso che basti una bottiglia per colpevolizzare una persona". Quella notte fu riscontrato un traffico dati sui suo computer, elemento che ha ricondotto al fatto che fosse sveglio in ragione di una lieve patologia. "Nel 2021 ho contratto il Covid, che mi è stato trasmesso da mio padre anziano che è stato ricoverato una settimana. Anche i miei familiari hanno contratto il virus, che si è manifestato con qualche linea di febbre. Non sono un no vax e appena uscito il vaccino sono stato ben felice che mio padre si sia voluto vaccinare. Inizialmente proseguivo a lavorare facendo tamponi, ma dopo l’obbligo introdotto per gli over 50 non ho avuto problemi a sottopormi anche io alla somministrazione".

Lorenzo Priviato