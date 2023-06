Molotov nell’abitacolo Liquido infiammabile contro auto in sosta sotto agli occhi dell’Arma

Un 40enne di origine albanese è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri alle porte del centro subito dopo avere dato fuoco a un’auto e avere cercato di scappare resistendo ai militari. Tutto - secondo quanto finora ricostruito - è accaduto verso le 8.45 quando l’uomo, dopo avere infranto alcuni finestrini delle vettura in sosta tra via Battuzzi e via Zalamella, ha gettato all’interno dell’abitacolo un barattolino contenente liquido infiammabile e ha innescato l’incendio.

Il caso ha però voluto che una pattuglia del Radiomobile si trovasse ben piazzata giusto a pochi metri, ferma a un semaforo nel contesto di un servizio di controllo del territorio: i carabinieri sono intervenuti non appena la deflagrazione dell’incendio ha palesato quanto stava accadendo.

Il 40enne, che peraltro si è ustionato in vari punti lungo le braccia (ma in maniera superficiale), ha allora provato a involarsi verso un’improbabile impunità correndo su via Zalamella. Ma i militari lo hanno bloccato in breve nonostante il suo inutile tentativo di divincolarsi pure a gomitate.

Gli inquirenti stanno ora cercando di capire la natura esatta e la provenienza del liquido utilizzato; il tipo di innesco adoperato (se fiammiferi o accendino); il metodo usato per infrangere i finestrini; e soprattutto le ragioni che hanno spinto il 40enne, finora poco collaborativo, a dare fuoco all’auto, una utilitaria Peugeot andata completamente distrutta. Per spegnere il rogo e impedire che le fiamme potessero propagarsi alle case vicine, sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco.

Al momento si ipotizza che la vettura sia di proprietà o nella disponibilità di una donna di origine comacchiese a cui il 40enne, già sposato, si era presumibilmente legato: ovvero che il gesto sia nato quale possibile ritorsione dopo una discussione - o comunque dopo dissapori - tra i due.

Come disposto dal pm di turno Marilù Gattelli, il 40enne - finora sostanzialmente incensurato e difeso dall’avvocato Francesco Furnari - è stato arrestato in flagranza con le accuse di danneggiamento seguito da incendio e di resistenza a pubblico ufficiale. Ed è stato infine portato in una cella di sicurezza in attesa dell’udienza fissata per domani.

a.col.