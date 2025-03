"Molti disponibili solo per gli extra"

"Ogni anno – riferisce Massimo Caminati, socio del Bagno Donna Rosa di Marina di Ravenna – è sempre più complicato trovare lavoratori stagionali. Io sono cresciuto in un periodo in cui andare a lavorare era una priorità e ti dovevi accontentare di quello che ti davano per imparare il mestiere. Oggi è cambiato tutto, i giovani hanno più pretese. Poi, questi sono lavori dove non c’è sabato, non c’è domenica, non c’è festività e si lavora fino alla sera. Non tutti sono disposti a farlo, perché magari preferiscono uscire il sabato sera con gli amici. Qualche curriculum tutto sommato ci è arrivato, ma molti danno disponibilità solo per gli extra, perché vedono il lavoro stagionale come un completamento delle loro attività, non come una priorità".