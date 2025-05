Molto soddisfatto del risultato: "Gratificato e onorato, ringrazio tutti"

Nell’ultima tornata elettorale il record era toccato alla collega di partito Ouidad Bakkali, che si aggiudicò 986 preferenze. Fabio Sbaraglia, assessore alla cultura prima, sindaco facente funzione dopo, è andato oltre e ne ha prese 1.211.

Sbaraglia, come ha reagito a questo risultato?

"Mi sono sentito gratificato e onorato. E vorrei ringraziare il mio partito e gli altri candidati, quelli che ce l’hanno fatta e anche gli altri".

A cosa ha attribuito, soprattutto, il suo risultato?

"Mi auguro che sia dovuto al lavoro che ho fatto come assessore e anche negli ultimi mesi come sindaco facente funzione. E lo interpreto anche come un gesto di fiducia per il futuro, per quello che faremo da adesso in poi".

Invece il risultato generale delle elezioni?

"Credo che le scelte degli elettori abbiano premiato anche una visione della città".

In che senso?

"In campagna elettorale si è tentato di mantenere il dibattito su questioni ‘piccole’, mi viene in mente tutta la questione degli sfalci. In realtà in campo c’erano questioni più grandi, come il ruolo della cultura nella nostra città, il sociale. Mi sembra che con il voto i cittadini abbiano espresso la loro visione futura della città".

C’è un risultato che non si aspettava? Nella maggioranza o nell’opposizione?

"Guardando al mio partito mi ha fatto piacere vedere candidature giovani arrivare in consiglio comunale".

E nello schieramento opposto?

"Per la qualità del dibattito politico è importante confrontarsi con persone che dimostrino passione, integrità morale e ce ne sono alcuni, tra l’opposizione, che hanno queste caratteristiche. Spero che il confronto ne giovi".

Annamaria Corrado