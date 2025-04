"Molto viva e tenuta bene"

Chiara Degasperi viene da Trento ed è, per la sua seconda volta, in visita a Ravenna. "L’ho vista quando ero molto piccola e ci tenevo a rivederla anche da adulta. Siamo arrivati oggi, ma abbiamo già visitato il Mausoleo di Galla Placidia e la Basilica di San Vitale, poi abbiamo in programma altre visite domani. Mi piace molto anche l’atmosfera della città: una città piccola, ma molto viva, molto curata, molto ben tenuta e con negozi di pregio. Sono venuta con mio marito, abbiamo affittato un appartamento nel centro storico e in tutto ci fermiamo due giorni e mezzo. Dalla mia prima visita che ho fatto da piccola ricordavo solo la Tomba di Dante: Ravenna è stata una bella sorpresa".