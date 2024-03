Momento di approfondimento sui temi della scuola

Un momento di riflessione e di approfondimento sui tanti temi che il mondo scolastico si trova, quotidianamente ad affrontare. Si parlerà dell’ambito formativo locale partendo da un’analisi più ampia del sistema italiano nell’incontro fissato per oggi dalle ore 20.30 nel Salone Estense della Rocca di Lugo e dal titolo ’La Scuola oggi. Tra opportunità, funzionamento e prospettive’.

A confrontarsi sul tema, insieme a tutta la cittadinanza invitata, saranno Irene Manzi, responsabile nazionale Scuola per il Partito Democratico, Ouidad Bakkali, deputata per il Pd, ed Elena Zannoni, candidata a Sindaca di Lugo per la coalizione di centrosinistra. A coordinare la serata sarà invece Daniela Geminiani, dirigente scolastica negli istituti comprensivi di Lugo per 13 anni fino al 2019.

"La scuola – sottolinea Gianmarco Rossato, segretario del Pd di Lugo – si trova ad affrontare un momento di grande cambiamento, con sfide e opportunità che si intrecciano in un panorama complesso. “