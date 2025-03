Mondial rettifiche a tutto gas

La Mondial Rettifiche nasce a Lugo nel 1978 dall’intuizione, fra gli altri, di Piero Lippi Pagliai e dei fratelli Gilberto e Giancarlo Laghi, soci fondatori ancora in attività, oltre ad Enrico Laghi, che rappresenta la nuova generazione. La sede è al civico n.6 di via Keplero. In quasi 50 anni di storia, l’impresa lughese si è progressivamente sviluppata, espandendo l’attività su tutto il territorio nazionale. L’attività consiste nella riparazione di tutti i motori a combustione, da vetture ad autocarro, trattori e muletti, fino a motori marini ed industriali. Grazie all’alta professionalità dei titolari e ad una squadra di meccanici esperti, viene eseguita qualsiasi tipo di rettifica, compresa quella per i motori d’epoca. Del resto, la rigenerazione del motore offre parecchi vantaggi, un notevole risparmio economico e, allo stesso tempo, la possibilità di prolungare la vita del mezzo con la garanzia di un lavoro di qualità. Senza dimenticare che rappresenta anche la miglior scelta ambientale per la riduzione di materiali dismessi e il minor utilizzo di materie prime su mezzi nuovi.

"Eravamo tutti ex dipendenti di una ditta di Faenza – hanno spiegato Piero Lippi Pagliai, Gilberto e Giancarlo Laghi – e, la passione per questo tipo di attività ha generato un seguito importante. Abbiamo creduto in questo mestiere, che poi ci ha dato tante soddisfazioni. Ci occupiamo della riparazione dei motori e della loro revisione. Riportiamo a nuovo i motori usurati, ripariamo le rotture dei motori e di parti dei motori stessi. Qualsiasi parte meccanica del motore a scoppio siamo in grado di ‘lavorarla’ e di metterci mano, dalla turbina alla testata, fino all’albero motore".

Dopo quasi 50 anni di attività, Mondial Rettifiche è sempre sulla breccia: "Crediamo ancora fortemente in questo settore. Vendiamo sia motori completi, sia parti e singoli componenti dei motori. Quindi possiamo vendere anche solo la testata, la biella, un albero, oppure un motore completo di pompa di iniezione, turbina, volano, frizione. Ci occupiamo di motori da autotrazione, motori per autovetture, ma anche motori agricoli, trattori, autocarri, muletti, macchine movimento terra, motori nautici. Riportiamo i motori usati allo stato iniziale, ovvero a ‘zero chilometri’, revisionando i motori dei clienti. Principalmente serviamo, in ‘conto lavorazione’, i meccanici a cui, a propria volta, si rivolgono gli automobilisti. Lavoriamo anche per il singolo cliente, che ci porta la macchina e il motore, o che è alla ricerca del singolo pezzo di ricambio".

Mondial Rettifiche è conosciuta, apprezzata e rinomata sull’intero territorio nazionale: "Il nostro raggio d’azione – ha proseguito Enrico Laghi – copre tutta l’Italia, da Trieste e Bolzano, fino alla Sicilia. A livello promozionale, qualcosa è cambiato negli anni. All’inizio stampavamo dei listini, che poi venivano inviati alle varie officine del territorio. In questo modo ci siamo fatti conoscere. Poi, il passaparola è diventato il nostro miglior biglietto da visita. Oggi siamo molto ricercati, perché sono sempre meno le imprese che svolgono questo tipo di servizio e di lavoro artigianale". La sede di via Keplero comprende un capannone di mille metri quadrati adibito a uffici amministrativi ed officina (smontaggio, lavaggio, operazioni di rettifica e riassemblaggio), oltre ad un deposito di 700 metri quadrati dove viene custodito il materiale usato: "I macchinari e gli strumenti che utilizziamo, sono delle rettifiche di cilindri, rettifiche dei piani, rettifiche dell’albero motore, unitamente alle frese, ma anche alle strumentazioni di controllo. Dopo la revisione del motore rilasciamo una certificazione".