Mondial Tornianti. L’edizione di quest’anno la più partecipata di sempre. Ecco i nomi dei vincitori

La trentaseiesima edizione del Mondial Tornianti, in occasione di Argillà 2024 è stata l’edizione più partecipata di sempre con ben 80 partecipanti. A riferirlo è il Mic che nella giornata di martedì ha comunicato i premiati dell’ultima edizione dell’evento. Il campionato mondiale tecnico è stato vinto da Giuseppe Colì in gara nella sezione maschile e da Bente BrosbØl Hansen in gara nella sezione femminile. A loro sono stati assegnati i primi premi ovvero gli Shimpo Tornio Rk 3E offerti da Ciba. I secondi posti, che hanno beneficiato di buoni acquisto Cibas, sono stati assegnati ad Augusto Girolamini per la sezione maschile, e ad Agata Marcinkowska per la sezione femminile, mentre i il terzo premio maschile e femminile intitolati a ’Sergio Soli’ se lo sono aggiudicati Alvaro Vitali e Lea Tardito. Il campionato mondiale esteta è stato vinto dallo spagnolo Jose Mariscal Paneque e, per la sezione femminile da Bente BrosbØl Hansen. Secondo posto per Augusto Girolamini da Deruta ed Elena D’Oria da Torino. Terzi Mario Bertolin da Bassano del Grappa e Lea Tardito dalla Francia. Ad Emiliano Porcelli il premio Giovane, mentre il premio alla squadra più numerosa proveniente da una città di tradizione ceramica è andato all’Unione delle Fornaci della Terracotta di Montelupo Fiorentino. Il premio Vasaio Gino Geminiani (4° edizione) se lo è aggiudicato Roberto Reali, mentre ancora Bente BrosbØl Hansen è stata insignita del Premio alla Carriera per la sua fedeltà al Mondial Tornianti. "Grazie alla nuova collocazione di fronte al duomo, dove le scalinate fungevano da scenografica quinta teatrale per il numeroso pubblico – ha detto la direttrice del Mic Claudia Casali – questa è stata un’edizione straordinaria".

Soddisfatta Carla Benedetti, presidente dell’associazione Mondial Tornianti che ha evidenziato come il montepremi, circa 15mila euro, sia stato particolarmente elevato anche grazie agli sponsor: "Le aziende hanno puntato su Faenza e su Argillà come vetrina a livello internazionale". Nel frattempo martedì in consiglio comunale è stato approvato lo schema di contratto e di affidamento del servizio di gestione del Museo Internazionale delle Ceramiche alla Fondazione Mic Onlus quale ente strumentale del comune di Faenza. "La conclusione di un percorso avviato - secondo il sindaco Isola -, volto a ridefinire in aspetti sostanziali lo statuto della Fondazione, per proseguire nella virtuosa collaborazione della gestione del MIC. Nel corso dei mesi abbiamo ridefinito i presupposti logico-giuridici dell’ente strumentale".