"Mondo agricolo trascurato, proponiamo un assessore ad hoc"

Esponenti della lista civica ’Ravenna al Centro’ hanno incontrato una rappresentanza del mondo agricolo. Quest’ultimo chiede una serie di cose, a cominciare dal mantenimento delle promesse fatte in campagna elettorale. Sull’alluvione, riporta una nota di Ravenna al Centro, "i problemi sono ancora tanti. Lo sapete che sono ripartiti i mutui ed i finanziamenti per gli agricoltori che li avevano sospesi in quanto erano in difficoltà nel periodo post-alluvione? Ma a fronte di questo dover onorare i propri impegni, l’indennizzo per la mancata produzione denominato Agricat non arriva nei conti correnti degli agricoltori. Molte imprese sono in difficoltà ... altre lo saranno a breve". Sui danni della fauna selvatica, "le risorse sono esigue e non coprono minimamente i danni". La lista civica propone "un assessorato all’agricoltura. Il mondo agricolo non è nemmeno citato nelle aree tematiche del Comune di Ravenna. Serve un assessore competente che svolga un’azione di rilancio e rinnovamento del territorio".