‘Mondo Rosa’ in biblioteca

Settimana di incontri e appuntamenti alla biblioteca Trisi di Lugo.

Si inizia domani pomeriggio alle 15, nell’ambito dei pomeriggi di ‘Mondo Rosa’, quando l’associazione sposerà un nuovo progetto di beneficenza dal titolo ‘Viva Vittoria’ (https://www.vivavittoria.it/).

Si tratta di un progetto volto a sensibilizzare le donne all’idea che la violenza si può fermare cominciando da loro stesse e dalla consapevolezza che ogni donna decide per la propria vita. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di se stesse.

In biblioteca negli orari di presenza dell’associazione ‘Mondo Rosa’, sarà possibile ritirare il kit per realizzare la mattonella di lana 50x50. Il 6 ottobre nella spiaggia libera di Cervia, poi, sarà esposta l’opera composta da tutti i mattoncini realizzati.