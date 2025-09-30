Moni Ovadia sul palco della sala Corelli

Il Festival Suoni e Parole approda stasera a Ravenna, alle 20.30, nella sala Corelli del teatro Alighieri. L’evento è di prestigio: Moni : Moni Ovadia e Raffaello Bellavista (nella foto grande) saranno protagonisti dello spettacolo ’Esplorare i confini: tra colto e popolare’

Con ironia, profondità e creativ ità , i due artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale e dialogico capace di abbattere le barriere tra generi, intrecciando musica, parola e riflessione culturale.

Moni Ovadia, attore, musicista e autore teatrale di fama internazionale, ha fatto dell’ironia e della contaminazione musicale la sua cifra distintiva, con particolare attenzione alla tradizione popolare e alle sue mille contaminazioni. Attraverso un linguaggio fatto di canto, musica e racconto, Ovadia riesce a trasformare la scena in un luogo di memoria, ironia e profonda umanità.

Raffaello Bellavista è un pianista e cantante che spazia con naturalezza tra il canto lirico e il pop crossover, dal pianismo classico al minimalismo-jazz. La sua arte fonde abilità tecnica, sensibilità interpretativa e una presenza scenica capace di trasformare la performance musicale in un vero atto teatrale.

La sua cifra distintiva è la contaminazione dei linguaggi, dove il rigore della formazione classica incontra la modernità e la sperimentazione, creando un ponte tra epoche, culture e generi musicali.

Lo spettacolo si sviluppa intorno alla tensione tra musica colta e popolare, con l’obiettivo di mostrare come la grande musica trascenda i confini, unendo le persone in un cosmo di pura emozione artistica

L’ingresso è a offerta libera, a sottolineare la volontà di rendere la cultura accessibile a tutti. Con prenotazione fortemente consigliata.

Per informazioni e prenotazioni: accademiadelmelosilvestre@gmail.com 0546-1860017 – WhatsApp 377-9887578