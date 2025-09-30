Moni Ovadia sul palco della sala Corelli

Il Festival Suoni e Parole approda stasera a Ravenna, alle 20.30, nella sala Corelli del teatro Alighieri. L’evento è di prestigio: Moni : Moni Ovadia e Raffaello Bellavista (nella foto grande) saranno protagonisti dello spettacolo ’Esplorare i confini: tra colto e popolare’
Con ironia, profondità e creativ ità , i due artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale e dialogico capace di abbattere le barriere tra generi, intrecciando musica, parola e riflessione culturale.
Moni Ovadia, attore, musicista e autore teatrale di fama internazionale, ha fatto dell’ironia e della contaminazione musicale la sua cifra distintiva, con particolare attenzione alla tradizione popolare e alle sue mille contaminazioni. Attraverso un linguaggio fatto di canto, musica e racconto, Ovadia riesce a trasformare la scena in un luogo di memoria, ironia e profonda umanità.
Raffaello Bellavista è un pianista e cantante che spazia con naturalezza tra il canto lirico e il pop crossover, dal pianismo classico al minimalismo-jazz. La sua arte fonde abilità tecnica, sensibilità interpretativa e una presenza scenica capace di trasformare la performance musicale in un vero atto teatrale.
La sua cifra distintiva è la contaminazione dei linguaggi, dove il rigore della formazione classica incontra la modernità e la sperimentazione, creando un ponte tra epoche, culture e generi musicali.
Lo spettacolo si sviluppa intorno alla tensione tra musica colta e popolare, con l’obiettivo di mostrare come la grande musica trascenda i confini, unendo le persone in un cosmo di pura emozione artistica
L’ingresso è a offerta libera, a sottolineare la volontà di rendere la cultura accessibile a tutti. Con prenotazione fortemente consigliata.
Per informazioni e prenotazioni: accademiadelmelosilvestre@gmail.com 0546-1860017 – WhatsApp 377-9887578