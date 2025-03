Monica Graziana: una donna che non si arrende mai

Lo sport è una parte fondamentale della vita di ognuno di noi; è terapeutico sia per quanto riguarda l’ aspetto psicologico che quello fisico. Per questo è un diritto che tutti possediamo e che non dovrebbe essere negato a nessuno.

Il percorso è stato lungo, ma per fortuna oggi questo obiettivo pare quasi completamente raggiunto.

Le prime competizioni sportive per disabili sono nate grazie all’iniziativa di Ludwig Guttmann, un neurologo tedesco noto in particolare per aver organizzato nel 1948, presso l’ospedale di Stoke Mandeville nel Regno Unito, la prima competizione di sport per persone con lesioni spinali. Guttmann iniziò a utilizzare lo sport come parte del trattamento per i soldati feriti durante la Seconda Guerra Mondiale convinto che l’attività fisica potesse aiutare nella riabilitazione e nel miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità. La prima competizione di Stoke Mandeville coinvolgeva pochi atleti e si svolgeva contemporaneamente ai Giochi Olimpici di Londra del 1948.

Nel corso degli anni, l’evento è cresciuto, diventando le Paralimpiadi moderne, che si tengono ogni quattro anni parallelamente ai Giochi Olimpici e che ormai sono trasmesse in TV e seguite da tutti gli appassionati di sport.

Tanti sono gli atleti che in questi anni si sono allenati e si sono messi alla prova; in particolare ci ha colpiti Monica Graziana Contrafatto un’atleta paralimpica e militare italiana, oggi considerata una donna resistente e simbolo di determinazione per chi ha seguito le sue avventure nello sport così come il suo impegno nell’esercito . Monica si arruolò nell’Esercito Italiano nel 2006 e fece parte del 1º Reggimento bersaglieri. Nella sua seconda missione in Afghanistan, è rimasta gravemente ferita a causa di un attacco che le ha provocato l’ amputazione della gamba destra.

Molti si sarebbero arresi e avrebbero subito la nuova condizione, mentre lei ha continuato a perseguire imperterrita la sua carriera sportiva con grande determinazione .

Andrea Bartolini, Clara Chini, Diego Gizzi, Dario Randi, Giorgia Vetricini, classe 3^ F

Scuola media ‘Pellico’

di Voltana

Prof.ssa Gianstefani Silvia