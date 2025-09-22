Monopattini elettrici. In due o senza casco. In totale 73 sanzioni

Circolavano senza casco, oppure in due sullo stesso mezzo o ancora in strade che sono vietate. Dall’inizio dell’anno sono state 73 le denunce effettuate dalla polizia locale e legate ai monopattini elettrici. Di queste la maggior parte, ovvero 57, sono per il mancato uso del casco. Le altre sono principalmente legate a due casistiche: chi viaggiava in due sullo stesso mezzo e chi si trovava in strade extraurbane, dove non è consentita la circolazione di questi mezzi. Per capirci, un po’ di cifre: non indossare il casco costa dai 50 ai 250 euro, utilizzare il mezzo in aree vietate dai 100 ai 400 euro, trasportare altre persone (o anche animali) 50 euro.

Le regole per i monopattini sono cambiate il 14 dicembre 2024, con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada. Ora sono obbligatori targa, casco (prima era solo per i minorenni, ora invece è per tutti) e assicurazione: "Ma non è ancora possibile fare le sanzioni per la mancanza di targa e assicurazione – dice il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani – perché il governo non ha mai emanato i decreti attuativi. Ha agito in fretta per poter dire di aver regolato la situazione, ma poi in realtà non è possibile applicare le sanzioni: ormai è una costante".

Ci sono stati anche sul nostro territorio alcuni casi in cui i monopattini elettrici sono stati coinvolti in incidenti stradali: "Un mezzo di quel tipo può arrivare a raggiungere i 25 chilometri orari – prosegue Fusignani –, che non è poco. E al momento mancano i decreti per assicurarli. Neanche le bici sono assicurate, ma le velocità sono diverse".

E a proposito di biciclette, Fusignani aggiunge che c’è un tema legato a quelle elettriche: "Una bicicletta resta tale se ha un dispositivo che assiste la pedalata, ma se va avanti indipendentemente dalla pedalata diventa un ciclomotore e ci vuole una normativa specifica. Ultimamente si vedono anche sulle nostre strade questi ’ibridi’. Nel Comune di Ravenna stiamo approfondendo la tematica per vedere come trattare questo problema".

Sara Servadei