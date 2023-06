Monopattini elettrici Oltre mille sanzioni

L’ergastolo della patente. È la linea dura che il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha invocato negli ultimi giorni, dopo la tragedia di Casal Palocco in cui è morto un bambino di 5 anni. L’episodio ha risvegliato il dibattito sul Codice della strada e si parla di inasprire le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, assunzione di stupefacenti e uso del cellulare al volante.

Anche a Ravenna il tema è caldo. Dell’uso del cellulare alla guida, in particolare, si parla da tempo, così come dei controlli che la polizia locale svolge ad hoc, individuando automobilisti alla guida con lo smartphone e fermandoli. Le sanzioni a questo proposito sono state 75 nel 2022 e 35 dall’inizio del 2023 fino alla settimana scorsa. Un altro tema particolarmente sentito a Ravenna è quello relativo alle infrazioni commesse sui monopattini elettrici, diffusissimi in città: in questo caso le infrazioni accertate sono state ben 1.034 in un anno e mezzo, dal 1 gennaio 2022 al 15 maggio scorso. A questo proposito la polizia locale ha effettuato servizi in abiti civili e il personale dell’ufficio centro storico si è attivato diverse volte anche su segnalazione della ditta proprietaria dei monopattini per far rimuovere mezzi lasciati sui marciapiedi o in stato di abbandono.

"Il problema più grosso è ovviamente l’uso del cellulare alla guida – dice il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani –, soprattutto in una realtà come la nostra che, per quantità di traffico e natura delle strade, è soggetta a incidenti anche gravi. Basterebbero piccoli accorgimenti tecnologici da parte delle case automobilistiche, in modo da inibire l’uso del cellulare in auto". Per quanto riguarda la proposta di Salvini di inasprire le pene, "ovviamente siamo d’accordo su questa impostazione – prosegue Fusignani – e speriamo che il Governo, oltre ai proclami, attui subito queste misure. Ritengo che non sia secondario introdurre elementi educativi: solo con la repressione non si cambiano le cose. L’incidente in cui sono stati coinvolti 5 youtuber a Roma è sintomatico di una degenerazione della società che necessita di correttivi che non possono essere affidati solo alle misure repressive che tanto piacciono al ministro delle Infrastrutture".

Per Fusignani "occorre un’azione collegiale del Governo che sia anche sociale ed educativa, e che coinvolga le scuole. Per quanto riguarda i monopattini invece, per quanto sostenibili, stanno diventando elementi di disturbo e pericolosità sociale. Ben vengano i correttivi, a partire da casco, targhe e assicurazioni per tutti i mezzi, bici comprese". Il vicesindaco ribadisce inoltre che l’alcol è un problema, "ma si finisce per fare strage di patenti non tra i giovani, ma tra persone che hanno magari un tasso di 0,60 e sono completamente sobrie dopo essere stati a cena con la moglie a festeggiare un anniversario".

sa.ser