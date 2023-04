Monopattini, si cerca gestore A breve il bando del Comune Un massimo di 700 mezzi

Manca poco al bando del Comune per trovare un gestore per il servizio di noleggio di monopattini e bici elettriche e con pedalata assistita. Già, perché da tempo Palazzo Merlato ha deciso di rendere definitiva quello che finora era stato impostato come una sperimentazione, ovvero il servizio di noleggio che da agosto 2020 in città è gestito dalla società newyorkese Helbiz. A breve uscirà quindi un bando a cui le imprese del settore potranno partecipare per accaparrarsi il servizio in città per i prossimi due anni, con l’obiettivo di essere pronti a partire già in vista dell’estate. "Ci eravamo dati come obiettivo essere pronti per la stagione estiva – dice l’assessore alla Transizione ecologica Gianandrea Baroncini – e cercheremo di rispettare gli impegni, sapendo quanto ormai la micromobilità elettrica sia una componente importante della mobilità. Il servizio per i monopattini elettrici potrà essere integrato anche con il bike sharing in un sistema che in molte realtà ha garantito funzionalità e che per la prima volta, come integrazione di mobilità condivisa, anche una facilitazione per l’utenza". Basterà infatti probabilmente una sola app per bici e monopattini.

Nei giorni scorsi intanto la giunta comunale ha approvato uno schema di convenzione, primo passo verso il bando, dove si legge che "è volontà dell’amministrazione continuare a incentivare la mobilità sostenibile favorendo l’utilizzo sia della ciclabilità tradizionale, attraverso il piano della mobilità ciclistica, che di altri mezzi ad alta sostenibilità ambientale quali monopattini e biciclette condivise, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza stradale". Sono inoltre già stati definiti alcuni aspetti: il servizio verrà affidato a un solo operatore che potrà introdurre sul territorio fino a un massimo di 550 monopattini elettrici nel periodo estivo coperti da assicurazione che risponda per danni a terzi e al conducente. Inoltre "l’amministrazione – si legge ancora nel documento del Comune – si riserva di autorizzare in occasione di particolari eventi, o in occasione della stagione turistica, aumenti temporanei della flotta dei veicoli in circolazione messi a disposizione dagli operatori autorizzati (fino a un massimo di 700 mezzi)".

A questo punto, insomma, manca solo il bando: "Lo schema approvato – conclude infatti Baroncini – consentirà agli uffici di produrre tutta la documentazione utile allo svolgimento della procedura pubblica di ricerca di un gestore per il servizio per i prossimi due anni".

Sara Servadei