Monopattino rubato e rivenduto Finiscono nei guai in due

Due persone, un 54enne faentino e un 51enne originario del Marocco, sono state denunciate dalla Polizia locale dell’Unione rispettivamente per furto e ricettazione di un monopattino. Il colpo è avvenuto la mattina del 14 febbraio scorso quando in pieno centro, sotto gli occhi di mille telecamere di videosorveglianza, è sparito il monopattino di un 19enne faentino.

Il proprietario ha sporto denuncia al comando di via Baliatico e così sono iniziate le indagini. Passando al setaccio le immagini delle telecamere di sicurezza, gli agenti si sono resi conto che gli occhi elettronici avevano catturato il momento in cui il ladro si impossessava del monopattino ma non si riusciva a distinguere chiaramente il volto. L’esperienza sul campo dei vigili, però, li ha portati a focalizzarsi su alcuni particolari dell’uomo, dall’abbigliamento alla corporatura, molto simili a una loro ‘vecchia conoscenza’, un 54enne faentino, tra l’altro appena uscito dal carcere di Ravenna dove aveva scontato una pena per furti commessi a Faenza la scorsa estate. I vigili hanno quindi predisposto alcuni servizi di osservazione e controllo e in abiti borghesi hanno messo sotto controllo la sua abitazione. Proprio durante uno di questi appostamenti gli agenti hanno notato uno straniero uscire dal portone della casa dove abita l’uomo, trasportando il monopattino. A quel punto gli agenti hanno fermato l’uomo e poi si sono fatti aprire la porta dell’abitazione del 54enne. Portati entrambi negli uffici del comando di via Baliatico, di fronte all’evidenza delle immagini il 54enne è stato denunciato per furto. L’altro, risultato essere un 51enne originario del Marocco che aveva acquistato il monopattino dal faentino, è invece stato denunciato per ricettazione. Il mezzo è poi stato restituito al 19enne.

Dal Comando della Polizia locale dell’Unione della Romagna faentina arrivano alcuni consigli: "In caso di acquisti di merce usata è bene sottoscrivere un atto privato con il venditore, contenente i suoi dati e una dichiarazione nella quale si attesti la provenienza lecita della merce. In caso di merce rubata, anche se l’acquisto è stato perfezionato in buona fede, si incorre nel reato di ricettazione".