Monopattino travolto da un’auto

Un altro incidente che vede coinvolto un monopattino elettrico, con il conducente del mezzo ferito ma fortunatamente senza gravi conseguenze.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri tra viale Randi e via Missiroli, in zona ospedale, con il coinvolgimento di un’automobile e di un monopattino elettrico. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, intervenuta sul posto dopo il sinistro, pare che il conducente del monopattino elettrico abbia attraversato la strada sulle strisce rimanendo sul suo mezzo. È qui che è stato travolto dall’auto. Nelle prossime ore verrà ascoltato anche il racconto di una donna che ha assistito come testimone all’incidente.

L’uomo che si trovava sul monopattino elettrico è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena con codice 2, che indica una condizione di media gravità.