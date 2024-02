Monossido killer. Nessun responsabile, assolto il caldaista

A ucciderlo e a intossicare gravemente la giovane che in quelle ore si trovava nell’appartamento con lui, era stato il monossido di carbonio. Per quanto

accaduto il pomeriggio del 14 ottobre 2016 in via Trieste all’imprenditore edile Giuseppe Ostuni - originario del Barese, residente da tempo a Cesena e venuto a Ravenna per lavoro – e alla ragazza albanese all’epoca 25enne che era la sua compagna, era finito a processo un 53enne residente a Cavriago, nel Reggiano, titolare di una ditta di impianti. Quest’ultimo si era occupato di montare la caldaia e rispondeva di omicidio colposo, nonché lesioni aggravate per avere messo in pericolo la vita della ragazza. La Procura ne chiedeva la condanna, ma per il giudice Cristiano Coiro – che motiverà la sentenza entro 90 giorni – non è responsabile: assolto per non avere commesso il fatto per entrambi i reati. Il tutto al termine di un processo durato tre anni.

L’intossicazione aveva indotto nella giovane soprattutto problemi cardiaci; per questo era parte civile, con la tutela dell’avvocato Michele Andreucci, e chiedeva i danni. Le analisi avevano restituito una percentuale di carbossiemoglobina (la molecola che impedisce il trasporto dell’ossigeno nel sangue) pari al 18%. Un valore non altissimo, ma a rendere la situazione critica era stato il lungo tempo di esposizione, forse già dal giorno prima. A lanciare l’allarme, era stato un dipendente: dopo avere provato invano a chiamare al cellulare e a suonare il campanello, aveva alzato a forza una tapparella scorgendo all’interno dell’appartamento i due privi di sensi. L’autopsia aveva poi confermato che il 54enne era effettivamente morto a causa del monossido.

Gli accertamenti erano partiti con cinque indagati: oltre all’installatore 53enne, difeso dall’avvocato Domenico Noris Bucchi, anche due figure apicali dell’azienda che aveva assemblato la caldaia; il titolare della ditta che l’aveva venduta e l’intestatario dell’immobile. Dopo gli accertamenti tecnici, la posizione degli ultimi quattro indagati era stata archiviata. La caldaia - secondo le verifiche - funzionava bene. Mentre, secondo quanto contestato dalla procura, l’installazione era stata segnata da lacune soprattutto sul fronte dello scarico fumi. In particolare si sarebbe trattato di un "montaggio non corretto", l’installazione di un impianto di scarico fumi difettoso dato che aveva collegato la caldaia a un condotto di presa d’aria che non solo "non era a tenuta" ma che "non era idoneo". Il giudice ha però valutato diversamente, quindi per la morte di Giuseppe Ostuni non ci sono responsabili.

Davanti al tribunale, in una precedenza udienza del processo del 2022, la ragazza sopravvissuto aveva reso una testimoniana drammatica: "Non era solo un mio amico ma era il mio compagno. Avrei voluto morire come era morto lui: trovavo ingiusto che lui fosse morto e che io fossi ancora viva".

l. p.