Monta storica, Alberto Liverani solo terzo al Campionato italiano

Il cavaliere faentino, Alberto Liverani (foto), dopo avere vinto per cinque anni il titolo di campione d’Italia Giostra all’anello monta storica Fitetrec Ante, domenica scorsa ha abdicato, giungendo terzo. Il titolo tricolore è andato al toscano di Pistoia, Francois Lo Re. Sarteano (Siena) ha ospitato uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale degli sport equestri storici: il Campionato italiano e Trofeo delle Regioni di monta storica, organizzato dalla Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante (Fitetrec-Ante), con il patrocinio del Coni e del Comune di Sarteano, in collaborazione con l’Associazione Equestre.

Il campionato, valido per l’assegnazione del titolo italiano, prevedeva tre tornate di gara su pista ovale: i cavalieri, suddivisi in categorie agonisti, juniores, lady e amatori, si sono sfidati nel tentativo di centrare con la lancia il maggior numero possibile di anelli sospesi, di diametro decrescente (6, 5 e 4 centimetri), nel minor tempo. Alla competizione hanno partecipato 21 cavalieri, provenienti da tutte le regioni italiane, selezionati nel corso dei campionati regionali primaverili ed estivi. Si tratta di atleti di alto livello, molti dei quali già protagonisti in importanti rievocazioni storiche e giostre cavalleresche come la Giostra del Saracino di Sarteano, la Quintana di Foligno, la Giostra della Rocca di Monselice e la Giostra del Saracino di Arezzo, Bigorda d’Oro Faenza, realtà che condividono la passione per la tradizione equestre e la cultura della cavalleria. Ogni anno la Federazione sceglie una località diversa per ospitare la finale nazionale: nel 2024 la sede è stata la cittadina di Narni, mentre per il 2025 è stata Sarteano a ospitare la sfida. L’evento si è svolto in località Pian di Mengole, appena fuori dal centro storico di Sarteano. A vincere e a laurearsi campione d’Italia 2025 di categoria é stato il pistoiese Francois Lo Re; secondo Rocco Betti sempre di Pistoia e terzo, appunto, il faentino Alberto Liverani su Etoile. Decimo l’altro cavaliere faentino in lizza, Fabio Tarlombani su Michelle.

Gabriele Garavini