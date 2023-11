Monta storica, vince il faentino Liverani

Cavalieri faentini ancora protagonisti nell’ultima gara con la lancia del 2023. Sul bagnasciuga del Bagno Aloha Beach 32 di Marina Romea, è andata in scena l’ultima gara nazionale 2023 di monta storica giostra all’anello organizzata dalla Fitetrec-Ante. Sono scesi in gara alcuni fra i migliori cavalieri d’Italia, che si sono sfidati in un percorso dritto con quattro anelli in linea su tre tornate. Alla fine di una bella e combattuta competizione l’ha spuntata il cavaliere faentino Alberto Liverani, non ancora al meglio dopo la frattura alla spalla rimediata alla Giostra di Monselice solo un mese fa. Liverani ha trionfato su Etoile e ha centrato anche il secondo posto su Quasimolo. Con questo successo, il 47enne portacolori della scuderia ‘I Randagi’ si è laureato campione italiano e anche emiliano romagnolo, della specialità di monta storica giostra all’anello.