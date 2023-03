Montaggio dei container con 2 anni di esperienza

Un operaioa di officina Scadenza: 21 marzo 2023.

Un’azienda di autotrasporti di Ravenna cerca un candidato che si occupi di smontaggio, manutenzione e montaggio di container e che abbia almeno 24 mesi di esperienza nelle attività indicate. Inoltre deve essere in possesso del diploma di scuola superiore, conoscere la lingua italiana parlata, letta e scritta e avere un attestato di lavoro in quota. Disponibile a trasferte in Italia. Luogo di lavoro: Ravenna. Lavoro dipendente. Qualifica Istat: personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate. Contratto: tempo indeterminato.

Ore: 40 a settimana.