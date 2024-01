Montagna da ricostruire

Il rifacimento della Valletta si presenta come il singolo intervento forse più complesso fra quelli messi in campo per la ricostruzione dopo le alluvioni di maggio: il passo non dovrà sopportare il traffico del futuro nuovo Ponte delle Grazie o del nuovo Ponte della Motta, nel bolognese, e non ha la rilevanza sovraregionale della vicina ferrovia Faenza-Firenze, ma in questo affascinante scorcio d’Appennino c’è addirittura da ricostruire un pezzo di montagna, quella che sorgeva al di sotto della strada e che a maggio è franata a valle.

Una direttrice impervia, le cui pendenze in vari punti sfiorano il 18 per cento, ma che è giudicata imprescindibile per la tenuta sociale, agricola ed economica di un frammento d’Appennino dalle rinomate produzioni olivicole e vinicole, popolato di agriturismi regolarmente meta di turisti da tutta Europa.

Il progetto è stato finanziato a novembre: la Provincia ha poi incaricato un rilievo dell’area attraverso l’utilizzo di un

drone, mentre sono in esecuzione le prove

tecniche e geologiche.

"Uno studio sta già redigendo il progetto esecutivo – spiegano dalla Provincia –. L’obiettivo è partire con i lavori a fine estate".

La durata dal cantiere

è ad oggi impossibile da definire: "al momento non è realistico fare previsioni". Stando a quanto emerge

si ricostruirà la strada

lì dov’era. Le altre opzioni avrebbero perso quota: i fianchi del passo, sia a valle che a monte, sembra siano troppo fragili per ipotizzare di deviare il tracciato della provinciale.

f.d.