’Montagna futura’, in Appennino nuovi residenti e turisti

’Montagna futura’, l’iniziativa organizzata dalla Confartigianato nazionale per approfondire le trasformazioni che nei prossimi anni coinvolgeranno i contesti alpini e appenninici e l’impatto sull’attività delle imprese, ha fatto tappa a Bologna, un anno dopo la drammatica alluvione che ha colpito i territori emiliano-romagnoli, con un workshop dal titolo ’I nostri Appennini davanti a nuovi scenari climatici. Il tempo della progettazione e dell’azione’. L’incontro ha visto la partecipazione dei docenti Valentina Boschetto Doorly (strategic foresight senior expert) e Gianluca Lentini (geofisico specializzato in climatologia), ha esplorato come il cambiamento climatico andrà a modificare il modo di vivere e fare impresa sull’Appennino tosco- emiliano e tosco-romagnolo. Per Confartigianato regionale sono sempre più necessarie prevenzione e cultura del territorio. Secondo i dati, la dorsale appenninica emiliano-romagnola è quella più sensibile ai cambiamenti e l’evento catastrofico di un anno fa è solo l’ultimo esempio. Il nostro territorio ha subito e sta subendo modifiche importanti e nel prossimo futuro va posta una forte attenzione a questi aspetti. Quindi prevenzione, ma anche cultura del territorio. Da decenni si assiste all’abbandono della collina e della montagna, i terreni, così come le abitazioni, hanno visto i prezzi crollare, a differenza di quello che succede sulla riviera. Ma, secondo gli esperti, in un prossimo futuro ci sarà uno spostamento delle attenzioni verso l’Appennino, in parte per scelta e in parte per necessità.

Quindi anche le aziende devono essere pronte a cogliere questi segnali, nel momento in cui dovranno fare delle scelte, a esempio su nuove sedi. Nello stesso tempo i governi, a qualsiasi livello, dovranno prevedere nuovi investimenti per infrastrutture. Il percorso ’Montagna futura’; si concluderà a Roma, il 29 maggio con un convegno nazionale.