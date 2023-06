Monte Battaglia: anziano cade nella frana Precipitato per sei metri, è grave

É precipitato nel vuoto per sei metri riportando traumi e fratture in varie parti del corpo. Sono ore d’ansia per il 71enne rimasto seriamente ferito nel pomeriggio di ieri in zona Monte Battaglia tra Casola Valsenio e Fontanelice in seguito a una violenta caduta nell’area dove, nei tragici giorni dell’alluvione, si è verificata l’enorme frana. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagna di Imola che si sono recati sul posto con una squadra dei vigili del fuoco, supportati dall’elicottero e dal personale del Soccorso alpino.

Erano circa le 14 quando l’anziano, che si trovava sul suo terreno, forse a causa del terreno viscido, avrebbe perso l’equilibrio precipitando per alcuni metri nel terreno sottostante. Una caduta rovinosa, come accertato dal personale del 118 che, dopo aver prestato i primi soccorsi all’uomo, ne ha disposto l’immediato trasporto all’ospedale Maggiore di Bologna. Il 71enne è caduto nel vuoto nel tentativo di trovare un passaggio per raggiungere il suo castagneto.