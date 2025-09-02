Monte battaglia, simbolo di pace. La commemorazione 81 anni dopo

Monte Battaglia, un luogo che evoca memoria e resistenza, si prepara a celebrare l’81° anniversario degli eventi bellici che lo videro protagonista durante la Seconda Guerra Mondiale. L’Amministrazione comunale di Casola Valsenio, in collaborazione con l’ANPI e con la partecipazione delle istituzioni locali, invita la cittadinanza a prendere parte a una giornata di ricordo e riflessione che si terrà domenica 7 settembre. La commemorazione avrà inizio alle 9 con un gesto simbolico e significativo: la posa di una corona d’alloro presso i cippi di S. Apollinare e S. Rufillo. A questo momento di raccoglimento saranno presenti le Amministrazioni comunali di Casola Valsenio e Cotignola, a testimonianza di un legame territoriale e storico che ancora oggi unisce queste comunità.

Il fulcro della giornata sarà la Rocca di Monte Battaglia. Alle 10.15 è previsto il ritrovo dei partecipanti, per poi dare il via alle 10:45 alla cerimonia commemorativa dell’81° anniversario. Saranno presenti e interverranno il Sindaco di Casola Valsenio, il Sindaco di Fontanelice, i rappresentanti dell’ANPI e il Consigliere Regionale dell’Emilia-Romagna, Niccolò Bosi. Le loro parole ripercorreranno la storia di Monte Battaglia, esaltandone il valore di simbolo di resistenza, libertà e pace. Nell’autunno del 1944, infatti, Monte Battaglia, situato tra Casola Valsenio e Fontanelice, fu teatro di uno dei più aspri e duraturi scontri lungo la Linea Gotica. Per settimane, i partigiani della 36ª Brigata Garibaldi, affiancati dai reparti alleati americani e britannici, opposero una strenua resistenza ai ripetuti contrattacchi tedeschi.

L’accesso alla Rocca di Monte Battaglia sarà consentito unicamente percorrendo la strada comunale che dal bivio Passo del Corso di Prugno (SP 70) conduce al monte.