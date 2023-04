Monte Coralli, affidato l’appalto da tre milioni

Manca davvero poco al primo passo verso la realizzazione del nuovo campo cross ’04 Park Monte Coralli’ gestito da Andrea Dovizioso. Nei giorni scorsi infatti si è conclusa la procedura pubblica di gara che ha visto assegnare alla Cogen - Costruzioni Generali Neri di Forlì, l’appalto per la redazione e la presentazione del progetto esecutivo nonchè la successiva esecuzione dei lavori di rigenerazione ed ampliamento dell’impianto sportivo.

Complessivamente il contratto ammonterà a tre milioni e 94mila euro, compresi oneri di sicurezza e progettazione. Per quest’ultima fase la ditta forlivese avrà a disposizione trenta giorni per presentare il progetto, e un anno esatto per realizzare la grande opera che interesserà il crossodromo faentino. La gara prevedeva l’affidamento congiunto pubblico-privato per la realizzazione del nuovo campo cross sulla base del progetto definitivo verificato e validato dall’Unione della Romagna Faentina a fine dicembre. Tempistiche legate al Pnrr, le cui risorse, pari a 4 milioni, erano state assegnate al Comune attraverso un bando. La candidatura era stata supportata dalla Federazione Motociclistica Italiana, che proprio a Monte Coralli vedrà la nascita di un centro tecnico federale. "Il percorso di trasformazione del nostro crossodromo prosegue a ritmi intensi – ha detto il sindaco Massimo Isola –. Parliamo di un progetto ambizioso ed estremamente interessante che tiene insieme l’utilizzazione di finanze Pnrr che ci siamo conquistati con grande determinazione, e anche l’investimento di risorse da parte del soggetto privato".

Il progetto si sviluppava infatti due fasi "la fase che oggi è in corso di ridefinizione dello spazio di gara – ha evidenziato il primo cittadino –, quindi sostanzialmente la risistemazione della pista, e la seconda tranche collegata al Pnrr, che coinvolge l’intero crossodromo. Siamo contenti di essere riusciti a rispettare brillantemente la stringente tempistica Pnrr, resa più articolata dalla compresenza di attività privata e pubblica. Quindi siamo convinti che tutto stia procedendo nel migliore dei modi e stiamo lavorando per dotare Faenza di uno spazio estremamente importante nel contesto della Motor Valley". L’amministrazione faentina ha infatti più volte specificato che attraverso la valorizzazione dei nuovi impianti sportivi si potrà "avere un impatto turistico oltre che culturale ed economico sul nostro territorio – ha concluso Massimo Isola –. Procediamo in una direzione molto chiara: rendere sempre più forte il nostro rapporto con il grande mondo della Motor Valley attraverso spazi che possono rafforzare la nostra identità. Faenza è nella Motor Valley per definizione vista la presenza di Alpha Tauri e del Team Gresini, fondamentali nel nostro sistema economico. Questo spazio inoltre offre anche a un pubblico esterno occasioni importanti per frequentare la nostra città". Come già annunciato, il Comune procederà inoltre alla risistemazione della viabilità. Non a caso prima della fine della primavera sono previste le gare di appalto che interesseranno i collegamenti con Monte Coralli.

Damiano Ventura