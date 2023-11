Monticelli, cinque generazioni di burattinai

Otello Monticelli e signora preparano le marionette per un prossimo spettacolo. A cominciare da metà Ottocento sono cinque le generazioni della famiglia Monticelli che producono spettacoli di marionette e burattini. Dopo il ritiro di Otello a fine anni 70, sono i figli Andrea e Mauro Monticelli a mettere in scena gli spettacoli e gestire ‘Il Teatro del Drago’ fondato nel 1979. Il patrimonio storico della famiglia, fatto di sessanta marionette, un centinaio di burattini, duecento scenografie, oltre cento copioni, costumi e tanto altro materiale, è custodito al museo in vicolo Padenna.

A cura di Carlo Raggi