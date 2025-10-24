Mordani: "Così si cancella la storia della città"

Il Mordani continua la sua battaglia contro il trasferimento alla Novello e la comunità educante scrive al sindaco Alessandro Barattoni per ribadire la contrarietà alla scelta. Nella lettera ricorda che in campagna elettorale il Pd si era speso per "difendere la scuola pubblica del centro storico e la sua rivitalizzazione soprattutto attraverso la valorizzazione della scuola elementare Mordani". Ora "improvvisamente e inaspettatamente, come nelle peggiori tradizioni di chi vuole ridurre perimetro pubblico – proseguono gli insegnanti – arriva la decisione di traslare, senza se e senza ma, i bambini". E aggiungono: "Decidere di cancellare un tratto della storia della nostra città è un atto di noncuranza, di mancanza di visione e prospettiva, indebolisce la scuola pubblica del centro storico e rafforza le due scuole paritarie". La narrazione su cui si basa la proposta, prosegue la lettera, "tira in ballo la diminuzione della popolazione scolastica e le conseguenti mancate iscrizioni alle classi prime. Tuttavia è dal 2015, anno della chiusura al traffico di piazza Kennedy, che il Mordani registra una flessione sempre più negativa delle iscrizioni, per la difficoltà a raggiungerlo; per la mancanza di trasporto adeguato, di pass temporanei ztl e di contestuali politiche istituzionali". A queste difficoltà, sottolinea la comunità educante del Mordani, "si aggiungono un mancato piano di adeguato miglioramento della struttura scolastica, la difficoltà delle famiglie a vivere in centro città per i costi elevati, la precarietà per le giovani generazioni e la conseguente denatalità, nonché politiche culturali e sociali che hanno da una parte facilitato giustamente alcune istanze della comunità, a discapito però di altre, in termini di accoglienza sul piano della socialità del centro storico. Questo ha generato nel tempo anche una forma di pregiudizio culturale che ha visto la nostra scuola poco appetibile da molte famiglie della città, con approccio di giudizi sempre più lontani da azioni di inclusione e integrazione che rispondono invece per noi docenti, alle richieste della complessità delle nostre società".

Nella lettera gli insegnanti ripercorrono infine quanto fatto negli ultimi decenni: "Dagli anni 90 il nostro istituto ha intrapreso e sviluppato un cammino di educazione alla cittadinanza attraverso i valori della Costituzione secondo il principio della inclusione e del valore della storia mediante l’approfondimento di un particolare periodo storico legato alla Shoah, attraverso la storia e la morte di un bambino della scuola Mordani Roberto Bachi. Questo per definire che i simboli e i valori dei luoghi hanno una precisa pedagogia e funzione educativa, e sono insostituibili".