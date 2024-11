Morde cliente del bar per rapinargli il cellulare, poi anche il carabiniere: arrestata

Bagnacavallo (Ravenna); 6 novembre 2024 - Tentata rapina, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio. Si tratta dei reati che sono costati l’arresto, da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo supportati dai colleghi della Stazione San Lorenzo, ad una 44enne.

Il concitato episodio è avvenuto ieri sera a Bagnacavallo, quando i titolari di un bar hanno richiesto l'intervento del 112. Giunti sul posto hanno individuato l’autrice della tentata rapina, alcuni testimoni e la stessa vittima, ossia un anziano avventore.

Il racconto di quest’ultimo, che mostrava una vistosa ferita sanguinante al braccio, unitamente a quello dei testimoni, hanno consentito di ricostruire l'accaduto.

E’ emerso che la 44enne, dopo un preliminare approccio nei confronti dell’anziano, ha cercato di appropriarsi del suo telefonino. La reazione del pensionato ha però scatenato una violenta risposta della donna, che è poi sfociato in una colluttazione. Nel corso della lite, tra l’altro, la 44enne ha morso l’avambraccio dell’anziano, provocandogli lesioni curate dai Sanitari del Pronto Soccorso di Lugo.

L’aggressione è stata interrotta solo grazie all’intervento di alcune persone presenti all’interno del bar e all’immediato arrivo dei militari. Alla vista dei Carabinieri la donna ha iniziato ad inveire nei loro confronti. Il tentativo di riportarla alla ragione non ha sortito gli effetti sperati. Con non poca fatica e con l’ausilio di altri colleghi della Stazione di San Lorenzo di Lugo, la 44enne è stata pertanto condotta presso la Caserma dei Carabinieri di Lugo per gli approfondimenti del caso e per la sua completa identificazione, essendo anche sprovvista di documenti.

Durante queste fasi la donna ha aggredito i Carabinieri, colpendoli con calci e pugni e mordendo al braccio uno di essi, procurandogli lesioni. La donna è stata arrestata ed il Magistrato di Turno della Procura della Repubblica di Ravenna, in attesa del giudizio di convalida, ne ha disposto gli arresti domiciliari. Questa mattina il Giudice del Tribunale di Ravenna, ha convalidato l’arresto sottoponendo la 44enne alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Ravenna, con permanenza notturna presso la propria abitazione.