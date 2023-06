Morena Plazzi è la Faentina lontana Suor Luisa quella sotto la Torre

Appuntamento domani con la cerimonia di consegna delle onorificenze del Faentino Lontano (Faintêna Luntâna) e Faentino sotto la Torre (Faintêna sota la Tor).

Quest’anno la commissione ha deciso di attribuire il riconoscimento di Faintêna Luntâna 2022 a Morena Plazzi “per la brillante carriera in magistratura con ruoli di primo piano nel contrasto tra gli altri ai reati di associazione mafiosa, terrorismo, eversione e criminalità economica e la meritoria attività di divulgazione e testimonianza sui temi della legalità in particolare nei confronti delle giovani generazioni”.

Faintêna sota la Tor 2022 è suor Luisa Bassi “per l’instancabile e appassionata capacità di trasmettere più profondi valori della vita in qualità di educatrice e insegnante, esempio mirabile e non comune di empatia, rispetto e accoglienza vera verso tutti, per questo profondamente amata da intere generazioni di piccoli e famiglie”.

Il programma della manifestazione di domani prenderà il via con la messa, alle 9, nella Basilica Cattedrale di San Pietro in Faenza celebrata dal vescovo della diocesi di Faenza e Modigliana monsignor Mario Toso.

Alle 10, in corteo, preceduti dal gonfalone della città, ci si sposterà al teatro Masini dove, dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Massimo Isola e delle autorità, si procederà a presentare le due candidature. A seguire verranno assegnate le onorificenze.

Dopo questa parte il Rotary di Faenza assegnerà il premio Ambiente 2023, iniziativa attiva dal 2016 rivolta a cittadini o associazioni che abbiano realizzato iniziative concrete rivolte alla qualificazione, nel territorio faentino, dei beni comuni.

Al termine della cerimonia, indicativamente attorno alle 11.30, ci si trasferirà nel salone delle Bandiere del Palazzo Comunale, in piazza del Popolo 31, per l’Aperitivo d’onore per i premiati e i Faentini Lontani.