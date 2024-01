Moretti: "Ex Farmografica, la vertenza al Parlamento europeo"

Portare la vertenza ex Farmografica di Cervia al Parlamento europeo, sulla falsariga di quel che è accaduto per La Perla di Bologna. Alessandra Moretti, parlamentare europeo del Pd, è venuta in Romagna e a Cervia ieri ha incontrato il sindaco Massimo Medri e i rappresentanti sindacali impegnati nel sostenere i lavoratori in questo difficile momento. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere in luce e di scongiurare gli "atteggiamenti predatori" di certe aziende (come il disimpegno degli austriaci di Mayr-Melnhof dall’azienda cervese) da parte di soggetti appartenenti all’Unione Europea. E per questa ragione Moretti assicura che porterà la questione all’attenzione dei colleghi austriaci esattamente come è stato fatto con i parlamentari olandesi per il caso de La Perla. "Dobbiamo smetterla di pensare che le multinazionali arrivano e poi se ne vanno lasciando i cocci sul territorio dopo aver svuotato le imprese italiane", spiega Moretti.

Una missione, quella di Moretti, in continuità con quel che è successo alla Camera dei deputati giovedì scorso quando è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno che ottiene due importanti risultati per la vertenza cervese. In particolare l’impegno del Governo si concentra su due punti dell’atto presentato dall’onorevole Bakkali. Per prima cosa ci si impegna ad adottare opportune iniziative normative che possano estendere ai soggetti privati che rilevino attività economiche e produttive in una situazione di crisi aziendale, le agevolazioni previste dal Dl 61/2023 "Dl Alluvione" in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette per garantire continuità occupazionale. Il riferimento è chiaramente al gruppo Focaccia di Cervia che ha più volte manifestato l’interesse a rilevare lo stabilimento.

"Questo è un punto fondamentale – spiega Bakkali – perché abbiamo ottenuto un risultato indispensabile ovvero che chi rileva un’attività in una zona colpita dell’alluvione ha diritto a ricevere le agevolazioni dello Stato, a maggior ragione se chi se ne va lo fa per delocalizzare e perseguire solo il proprio profitto a discapito della responsabilità sociale delle aziende e del rispetto dei lavoratori e lavoratrici". L’altro punto su cui è stato ottenuto l’impegno del Governo è il sostegno ai lavoratori e lavoratrici per i quali è stata chiesto di garantire la massima tutela e il continuo accesso alla cassa integrazione. Da parte sua il sindacato aveva più volte ribadito di non avallare la possibilità che si sottoscriva un accordo di cassa integrazione con un’azienda che prende i soldi dell’alluvione e poi si rimangia in una settimana quel che promette. Tanto più se questa azienda appartiene all’Unione europea. Si rivela, in questo senso, urgente a questo punto un tavolo nazionale a Roma e anche in vista di questo appuntamento coinvolgeremo tutte le forze politiche romagnole. Adesso la vicenda approda anche a Bruxelles.

Giorgio Costa