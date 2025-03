Morgese candidato . La Democrazia Cristiana punta sulla sicurezza

"È il momento della costruzione, nel solco della tradizione, con un occhio di particolare riguardo alla sicurezza e ai temi dell’inclusione". Dopo Alvaro Ancisi, Nicola Grandi e Veronica Verlicchi, ecco Giovanni Morgese. È il lui il candidato sindaco della Democrazia Cristiana per le prossime amministrative dell’8-9 giugno. Lo spacchettamento del centro destra per la corsa alla poltrona di primo cittadino ha dunque aggiunto una opzione. Ieri mattina lo ‘scudo crociato’ ha tolto i veli, presentando la propria squadra. Giovanni Morgese, coordinatore comunale della Dc, è, appunto, il candidato sindaco; Mauro Bertolino, coordinatore provinciale, si propone per la carica di vice sindaco.

Della ‘formazione’ fanno parte, fra gli altri, anche la studentessa Marina Minghetti, l’avvocato Anna Costa e il dott. Claudio Guadagni. Ad introdurre e a chiudere i ‘lavori’ sono intervenuti rispettivamente la coordinatrice regionale on. Simona Vietina e il vice, Giorgio Cavazzoli. Al di là degli obiettivi (velleitari) legati all’elezione del sindaco, per avere una rappresentanza in consiglio comunale, ci sarà comunque da superare la soglia di sbarramento del 3%.

"La sicurezza – ha spiegato Morgese – non è solo un tema di ordine pubblico, ma un bene fondamentale per ogni democrazia. La sicurezza sociale è il primo passo per la libertà di ogni cittadino. Il programma propone l’istituzione di una polizia locale multietnica e il potenziamento del controllo di vicinato, creando una rete di protezione e di inclusione nelle diverse comunità. Il nostro programma valorizza la cultura come strumento di sicurezza. La cultura non solo arricchisce la vita, ma è una delle chiavi per costruire comunità più unite e sicure. Promuovere attività culturali nei quartieri, come il volontariato olistico e iniziative di aggregazione giovanile, aiuta a prevenire i disagi sociali e promuove un senso di appartenenza e di coesione".

Sul tema della sanità ha parlato il dottor Claudio Guadagni, cardiologo: "C’è la necessità di migliorare la gestione del pronto soccorso e di una collaborazione tra ospedale e medicina di base, con un’attenzione particolare alla gestione delle risorse. L’ospedale e i servizi sociali devono lavorare insieme per garantire la sicurezza dei cittadini e supportare le persone vulnerabili".

A proposito di cultura e sostenibilità nel forese, ha preso la parola l’avvocato Dina Costa: "C’è la necessità di creare spazi di aggregazione culturale e sociale, oltre a migliorare le infrastrutture e i servizi, come la medicina di prossimità".

"Ancora: La tutela dell’Oasi di Punte Alberete è un altro aspetto centrale, con interventi di riqualificazione e sorveglianza per garantire la sicurezza e l’accesso sostenibile ai cittadini".

Sul fronte centrosinistra, come noto, i candidati in campo sono il dem Alessandro Barattoni, con uno schieramente che vede uniti sullo stesso fronte il Pd, Movimento 5 Stelle e altre formazioni dell’attuale maggioranza (il cosiddetto campo largo). Potere al Popolo, Pci (come potete leggere sotto) e Ravenna in Comune hanno candidato la docente e ricercatrice Marisa Iannucci.

Roberto Romin