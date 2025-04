Morgese dalla Muti: "Le chiese diventino dei centri di comunità"

Una delegazione della Democrazia Cristiana, guidata dal candidato sindaco Giovanni Morgese, accompagnato dal candidato vice sindaco Mauro Bertolino e dalla candidata consigliera comunale Kukaj Arlinda (linda), è stata ricevuta da Cristina Mazzavillani Muti. "Durante la conversazione – si legge in una nota – , si è discusso dell’importanza di riqualificare gli spazi delle chiese. L’idea proposta è quella di trasformare questi luoghi in veri e propri centri di comunità, dove i giovani possano incontrarsi, confrontarsi e lavorare su progetti di inclusione sociale. questi spazi potrebbero diventare anche punti di riferimento per i giovani immigrati, dove possano praticare musica, cultura e riflettere su temi di rilevanza sociale".