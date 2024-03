Morgese guiderà la Dc cittadina

Giovanni Morgese è stato individuato quale commissario comunale della Democrazia Cristiana a Ravenna. Morgese, già graduato dell’Arma con una brillante carriera alle spalle, sindacalista nazionale dei Carabinieri, è attivo nel mondo del volontariato. L’iniziativa che ha celebrato il ritorno della DC in città si è svolta sabato sera presso il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuai, nella sala Padre Severino Ragazzini. "Tutti sappiamo – si legge in una nota del partito – che dopo Tangentopoli, 17 febbraio 1992, sono trascorsi 32 anni, un terzo di secolo, dove i partiti della prima repubblica si sono trasformati, ritrasformati, cambiando nome e assetto mille e più volte, insomma una gattopardesca attività che ha impiegato un terzo di secolo. Nell’ambito di questo cronico trasformismo, la Democrazia Cristiana, il partito fondato da De Gasperi nel 1942 non si è mai sciolto, forse per noncuranza, per dimenticanza, o in quanto i membri presi da altri nuovi marchi neonati, sta di fatto che

un nucleo rilevante di sostenitori ha ripreso possesso del partito, mai cessato e con il XIX congresso del

partito del 2018 ha ridato gambe a questo straordinario progetto di ispirazione cristiana, democratico e

antifascista; quindi da sabato scorso anche a Ravenna è tornata la vera e unica DC". Davanti a un centinaio di persone sono intervenuti Giorgio Cavazzoli vice commissario regionale, Simona Vietina commissario

regionale e sindaco di Tredozio e Mauro Bertolino commissario provinciale del partito.