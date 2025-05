Morgese, l’alfiere della rinata Dc

Ex-carabiniere, ravennate dal 1990, Giovanni Morgese si è lanciato nella campagna elettorale come candidato sindaco per la Democrazia Cristiana dopo aver saggiato e trovato inconsistenti le proposte per la città di centrodestra e centrosinistra. Morgese è tutto il contrario di un securitario: legge e ordine per lui vanno di pari passo con la cura degli aspetti sociali, anche quando si parla di luoghi attenzionati come i giardini Speyer. Secondo lui da quelle parti non c’è bisogno di divise ma di camici, quelli ad esempio degli studenti universitari: Morgese ha proposto che tutte le facoltà ravennati trovino sede sulla Darsena, in edifici già pronti ad ospitarli oppure da riconvertire da un passato industriale a uno più urbano, con aule, mense e biblioteche di giorno, e di notte lunghe teorie di locali frequentati dai giovanissimi studenti della città e dai fuori sede arrivati a Ravenna per seguire le lezioni. Più di altri Morgese ha lanciato l’allarme astensionismo, in particolare tra i giovani, fra i quali, ha rivelato, molti non sapevano neppure se il voto avvenisse fisicamente oppure online.

La Dc ha puntato il dito anche contro il numero enorme di candidati consiglieri, mezzo migliaio in totale, i quali secondo loro avrebbero dato vita a una sorta di ‘occupazione elettorale’. Pure Morgese si è buttato nella mischia che vede contrapposti il fronte anti-cemento e quello di coloro che alzano le mani davanti alle convenzioni già sottoscritte: secondo la Dc il Comune deve impegnarsi a decementificare un ettaro per ciascun ettaro di suolo agricolo che andrà perduto in futuro.