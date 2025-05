Morgese lancia il progetto: "per risollevare il forese e Sant’Alberto"

La Democrazia Cristiana chiede di rimettere il forese al centro dell’azione amministrativa, superando anni di marginalizzazione e silenzi. A guidare questa visione è il candidato sindaco Giovanni Morgese, che ha posto come priorità il riscatto delle comunità esterne al centro urbano, sostenuto dalla candidata al consiglio comunale Dina Costa e dal segretario provinciale Mauro Bertolino. "Sant’Alberto e il forese non sono più disposti a restare in secondo piano. Ravenna non finisce dove inizia la campagna: Ravenna è anche le sue frazioni, la sua identità diffusa"? dichiara Morgese. Il progetto presentato, ’Sant’Alberto e il forese non più soli e in secondo piano’, prevede "azioni concrete e misurabili su temi essenziali per la qualità della vita nei territori".