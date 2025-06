Morgese segretario Dc. E Bertolino dice addio: "Visioni politiche diverse"

Con la partecipazione di 20 iscritti aventi diritto al voto e 15 nuovi iscritti quest’anno, si è svolta l’assemblea provinciale che ha sancito l’elezione di Giovanni Morgese a segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Ravenna.

I lavori congressuali sono stati presieduti dal vice commissario nazionale Giorgio Cavazzoli, in qualità di presidente del congresso provinciale.

Definito il nuovo organigramma provinciale: Salvatore Furfari è il vicario provinciale; Amalia Nami la coordinatrice provinciale Rapporti Sanità e Associazioni Equestri; Arianna Bigi è la coordinatrice provinciale Femminile Ambiente e Diritti degli Animali; Cristina Tellarini è la coordinatrice provinciale Pari Opportunità e Associazioni Donne Vittime di Violenza; Serafina Lo Nigro coordinatrice Inclusione Associazioni e Cooperative; Marina Minghetti coordinatrice Giovani Provincia di Ravenna; Deny Francesco Silva vice Coordinatore Giovani; Arlinda Kukaj è il vice Coordinatrice Giovani; Dina Costa segretario Dc del Comune di Ravenna; Marcella Di Lonardo – vice segretaria Dc Comune di Ravenna; Stefano Bandini – coordinatore Rapporti Forze di Polizia.

Sono stati eletti i delegati per il Congresso Regionale Emilia-Romagna, in programma domenica 29 giugno a Modena. Il partito incassa intanto l’addio di Mauro Bertolino: "Il post elezioni ha acutizzato le differenze di visione politica tra il sottoscritto ed il partito già affiorate in precedenza. Pur avendomi proposto un incarico regionale, è parso evidente che il modo di voler fare politica e di gestire quello che si è creato non ha molti punti di incontro tra me e il partito e quindi è inevitabile che le nostre strade si separino; metodi di lavoro tutti rispettabili ma troppo diversi". Morgese lo ha invitato a rientrare nel partito.