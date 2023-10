Morì nel crollo alla diga. Già due anni prima tensioni e scontri in Regione sul progetto

Ci furono tensioni e scontri che portarono all’interruzione dei "rapporti cordiali", all’interno del Servizio tecnico di bacino della Regione. E questo già due anni prima del 25 ottobre 2018, quando il crollo della chiusa di San Bartolo, sul fiume Ronco, causò la morte del 52enne tecnico Danilo Zavatta, impegnato in un sopralluogo. È emerso questo, ieri, dalla testimonianza di Enzo Errichiello, geometra e collega della vittima, al processo che vede imputate – a vario titolo per omicidio colposo e disastro colposo – nove persone. Errichiello e Zavatta, due tecnici della Regione, da subito avevano contestato l’iter di approvazione della costruzione della centrale idroelettrica della società Gipco, in causa come responsabile civile, individuata dall’accusa come all’origine della tragedia, e per questo si erano scontrati con i loro superiori. Tra questi, due figurano come imputati – Mauro Vannoni e Andrea Bezzi –, a differenza di un terzo, l’ingegnere responsabile del servizio idraulico, col quale tuttavia il geometra ebbe gli attriti maggiori. Due i nodi: l’assenza del visto del Servizio tecnico sul progetto delle centrale e, soprattutto, l’assenza di una valutazione idraulica dell’opera, non contenuta nella relazione presentata dal progettista nel novembre 2016. Dapprima, ha riferito il teste, il capo del servizio idraulico "ci chiese di effettuare un sopralluogo con la Forestale ed erogare le sanzioni". Ma al momento di stendere la notizia di reato, per la violazione della norma sulle opere idrauliche, un superiore non firmò la denuncia, mentre il capo ufficio "prima sospese i lavori della centrale, ma 4 minuti dopo avermi chiesto di mandare tutto alla Procura mi chiese approfondimenti". Alla fine i superiori avrebbero chiesto a Errichiello di trasformare "la notizia di reato in una sanzione amministrativa". E il confronto che ne derivò fu durissimo: "Ci fu chiesto di togliere il riferimento a quel pregiudizio idraulico – ha spiegato rispondendo alle domande del Pm Lucrezia Ciriello –, io e Zavatta dicemmo no. Era uno scontro tra due muri. Loro parlavano, senza però sollevare obiezioni tecniche, noi facevamo scena muta". A dicembre 2016 si arrivò alla rottura totale nell’ufficio del Servizio tecnico, oggi di protezione civile. "Ci fu chiesto un visto sui documenti esecutivi che aveva portato Arpae a riavviare la convenzione con la Gipco. Io – ha detto il geometra – , non condividendo quando fatto sulla parte idraulica, non firmai". In quel contesto il testimone disse di avere percepito "pressioni" in quanto "c’era fretta di chiudere l’iter". E in seguito si sarebbero manifestati problemi di realizzazione della centrale.

Ad aprile 2017 fu la stessa Gipco a segnalare problemi di erosione sotto la diga, in particolare "lo scalzamento della seconda pila". Il sopralluogo di Errichiello e Zavatta confermò la presenza di uno "scavernamento, un buco profondo un metro e mezzo: mancava la terra sotto la fondazione. La società incolpava eventi di piena del Ronco, ma da ottobre 2016 non c’era stata alcuna piena". Sopralluoghi e inviti a ripristinare lo stato dei luoghi continuarono fino al giorno fatidico, il 25 ottobre 2018, a quando a seguito di segnalazione di frane dell’alveo a monte della diga i tecnici regionali si recarono sul posto. La passerella era già stata chiusa con grate su entrambi i lati, ma Errichiello sostiene di avere trovato scostata quella sull’accesso dall’argine destro, opposto alla Ravegnana, contestando la foto mostratagli successivamente dalla Medicina del lavoro che evidenzia l’accesso sbarrato. Entrò, fece in tempo a scattare una foto che documentava i primi cedimenti del manufatto, poi le grida concitate dei vigili del fuoco lo indussero a scendere. Pochi istanti dopo "sentii un boato, e intravidi una figura cadere". Era quella dell’amico e collega Zavatta che lo seguiva.

Lorenzo Priviato