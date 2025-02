Morì schiacciato, non per malore. Chiesto un anno per il mulettista: "Aveva confessato a un collega"

Un anno di reclusione. Questa la richiesta avanzata dal pubblico ministero Raffaele Belvederi nei confronti del trentenne cittadino indiano accusato di omicidio colposo per avere investito e ucciso Franco Pirazzoli, sessantenne prossimo alla pensione, il 19 agosto 2020, sulla banchina del porto all’interno dell’azienda Ifa. Inizialmente, il collega aveva raccontato che Pirazzoli si fosse accasciato improvvisamente, ipotizzando un malore come causa del decesso. Tuttavia, l’autopsia ha rivelato che la morte fu causata da schiacciamento, ribaltando completamente la prima versione dei fatti. Un ulteriore elemento emerso nell’inchiesta è una presunta confessione: il mulettista, ha detto il Pm, avrebbe confidato a un camionista che il collega era stato colpito da una pala meccanica e gli avrebbe chiesto se in Italia, per episodi simili, si rischiava il carcere.

L’incidente era avvenuto in una zona critica dell’azienda: un tunnel di collegamento tra due magazzini, ritenuto scarsamente illuminato e caratterizzato da una promiscuità pericolosa tra mezzi e operai. Pirazzoli, intento nello spostamento di carichi pesanti prima della pausa pranzo, sarebbe stato investito dal muletto guidato dall’imputato, il quale avrebbe poi fornito una versione dei fatti smentita dall’autopsia.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Stefano Dalla Valle, ha contestato l’esistenza della confessione e messo in discussione l’affidabilità del camionista che l’avrebbe riferita. Ha inoltre sottolineato come l’imputato parlasse male l’italiano e che, se anche avesse detto qualcosa, sarebbe stato in terza persona, esponendo solo ipotesi e non ammissioni di colpa.

L’attenzione della difesa si è concentrata anche sulle condizioni di lavoro all’interno dell’azienda: la zona dell’incidente era scarsamente illuminata, polverosa, con veicoli in pessime condizioni e segnali acustici di retromarcia non funzionanti. Il principale testimone dell’accusa, inizialmente, aveva dichiarato che i mezzi erano in buone condizioni, salvo poi emergere il contrario. Inoltre, pare che il mulettista fosse stato costretto a dichiarare di guidare un altro mezzo, per non perdere il posto di lavoro.

Secondo la difesa, la vera negligenza risiederebbe nelle condizioni di sicurezza dell’azienda, dove non vi erano percorsi pedonali né una segnaletica adeguata. In un ambiente del genere, il muletto rappresentava una vera e propria "mina vagante". Resta il dato di fatto: Franco Pirazzoli perse la vita sul posto di lavoro. Inizialmente, si era ipotizzato un malore, vista la sua storia clinica, ma l’autopsia ha fugato ogni dubbio, confermando che la causa della morte è stata un investimento. A marzo la sentenza del giudice Antonella Guidomei. In precedenza. il legale rappresentante della società aveva patteggiato la pena, mentre per il datore di lavoro della vittima il procedimento si era concluso con un’archiviazione.

