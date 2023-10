Morì schiacciato, non per malore. Rinviato a giudizio il mulettista

Franco Pirazzoli, 60 anni, era prossimo alla pensione. Il 19 agosto 2020 morì sulla banchina del porto. Un collega raccontò di averlo visto accasciarsi, circostanza che inizialmente avvalorò l’ipotesi del malore. Ma in seguito l’autopsia stabilì che il decesso era stato conseguente a un trauma da schiacciamento. Ieri quello stesso collega che quel giorno guidava il muletto, e che lo avrebbe travolto involontariamente, un 28enne cittadino indiano, è stato rinviato a giudizio dal Gup Janos Barlotti con l’accusa di omicidio colposo. Il suo difensore, avvocato Stefano Dalla Valle, aveva chiesto sentenza di non luogo a procedere.

Col mulettista, difesi dall’avvocato Carlo Benini, sono indagati anche il legale rappresentante della società Ifa srl, luogo in cui il lavoratore ha perso la vita, e la legale rappresentante della società Staggi srl, datore di lavoro dell’operaio. Il primo già in fase di indagini preliminari aveva chiesto il patteggiamento, ottenendo il consenso della Procura, che invece per la seconda imprenditrice ha chiesto l’archiviazione. Ieri il legale di parte civile che tutela i familiari della vittima, avvocato Giovanni Scudellari, si è opposto a entrambe le posizioni: alla richiesta di archiviazione per la datrice di lavoro, ravvisando una sua responsabilità nell’accaduto, e al patteggiamento per questioni procedurali nonché per il mancato risarcimento del danno. Qualora le parti dovessero riuscire a raggiungere un accordo – la trattativa sarebbe a buon punto –, il legale della famiglia potrebbe ritirare entrambe le opposizioni, nonché la costituzione di parte civile nei confronti del mulettista e la chiamata in causa di due società in qualità di responsabili civili, la Ifa srl e la Gi Group Spa che aveva somministrato il lavoratore. I legali di queste ultime, intanto, hanno chiesto la loro estromissione dal processo, respingendo ogni addebito, ma per il momento il giudice ha confermato il loro coinvolgimento, aggiornando l’udienza preliminare a metà gennaio. Quel giorno l’operaio fu visto a terra e così, complici i problemi di salute di cui soffriva, si pensò a un infarto. Poi tramite l’autopsia, disposta dal pm Cristina D’Aniello, che da subito dubbiosa chiese anche l’intervento della Medicina del lavoro, si scoprì che l’uomo aveva lesioni interne sospette e un quadro non sovrapponibile a quello di un decesso per cause naturali. L’accertamento medico legale attribuì a un’azione di schiacciamento, con lesione della colonna vertebrale, la causa di morte. Si trattò, dunque, di un incidente sul lavoro e non di un infarto. Le successive indagini, affidate alla Squadra Mobile della questura ravennate, fecero emergere che il lavoratore era caduto perché colpito da qualcosa. E quel qualcosa sarebbe stato proprio il muletto del collega.

Lorenzo Priviato