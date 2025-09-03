Morìa di vongole sulla costa: "Chiarimenti sul rigassificatore"

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero, Luca Pestelli, Fausto Gianella e Nicola Marcello hanno denunciato la "drammatica situazione che sta colpendo la costa romagnola in queste ore, da Goro a Cesenatico, dove si registra una massiccia moria di vongole che sta mettendo in ginocchio l’intera filiera della pesca". "È inaccettabile - hanno sottolineato - che la Regione a guida Pd resti immobile di fronte a un’emergenza che sta distruggendo il lavoro e il futuro di centinaia di persone e decine di famiglie. Chiediamo immediatamente di fare chiarezza su quanto sta accadendo, attivando un fondo di solidarietà per sostenere i pescatori colpiti e avviando indagini per capire le cause".

Particolare preoccupazione è stata rivolta al rigassificatore che si trova al largo di Ravenna: "Occorre chiarire senza ambiguità se le emissioni prodotte dall’impianto, realizzato a circuito aperto, possano avere inciso sull’ossigenazione dell’acqua e contribuito al fenomeno di anossia che può avere determinato la morte delle vongole. Non si può giocare con l’ambiente e con l’economia di un intero settore".

Fratelli d’Italia ha ribadito quindi la necessità di una risposta urgente e concreta sul tema: "Questa volta non bastano le passerelle o le dichiarazioni di circostanza. Serve un’assunzione di responsabilità immediata da parte della Regione".

Quest’ultima ha assicurato di seguire da vicino l’evolversi della situazione e di essere pronta a dialogare con gli operatori per individuare le soluzioni più adeguate. "Comprendiamo bene la preoccupazione di un settore che vede oggi compromesso il proprio lavoro", hanno sottolineato il governatore Michele de Pascale e l’assessore alla Pesca, Alessio Mammi.