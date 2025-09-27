Morìa nel Lamone, stop all’acqua a Punte Alberete

Il Comune di Ravenna e il Parco del Delta del Po hanno sospeso l’approvvigionamento idrico a Punte Alberete e ai chiari della Pialassa della Baiona: la decisione è arrivata dopo la notizia – data dal Carlino – della morìa di pesci in corso nel fiume a valle dell’area urbana di Faenza (foto Tedioli a destra). Le acque del Lamone, che da alcuni giorni hanno assunto un preoccupante colore nero, non raggiungeranno dunque Punte Alberete, uno dei gioielli naturalistici più preziosi della penisola soprattutto per quanto riguarda le popolazioni di uccelli, normalmente alimentata dalle acque del Lamone. Gli aironi, gli ibis e le spatole della foresta sommersa non si aggiungeranno dunque all’elenco di animali – soprattutto pesci e invertebrati di fiume – che sonoi morti a seguito dello sversamento nel Lamone in territorio faentino di reflui industriali non trattati (l’origine del problema sta nel guasto che ha colpito il depuratore di Formellino) e di scarichi fognari finiti anch’essi nel fiume dopo l’entrata in azione degli scolmatori meccanici, messisi in moto nel momento in cui le piogge degli ultimi giorni hanno sovraccaricato il sistema. Una coincidenza di sfortune – Arpae sta facendo ulteriori sopralluoghi circa la presenza di cattivi odori, per verificare che nel fiume non siano in corso ulteriori sversamenti: le analisi sui campionamenti verranno rese note nei prossimi giorni – che ha già provocato diverse consegueenze: in questo momento lungo le rive del fiume si trovano trote, barbi, cavedani, perfino di pesci siluro, morti o ancora agonizzanti. Il guasto al depuratore è stato riparato: perché l’impianto torni completamente funzionante occorrerà attendere – segnala il Comune di Faenza – che i batteri deputati a trattare le acque tornino al loro normale ciclo biologico: servirà verosimilmente qualche giorno. Da Palazzo Manfredi segnalano come – stante l’impraticabilità di pompare nei fiumi romagnoli l’acqua del Po, come invece è possibile nel Reno tramite il Canale Napoleonico – siano in previsione lavori di potenziamento degli impianti fognari.

Filippo Donati