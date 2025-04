Morrigan’s wake, si sogna

Il 2025 è il 44esimo anno di attività dei Morrigan’s Wake, gruppo ravennate fra i più longevi nell’ambito della musica celtica in Italia. E alle 21.30 di questa sera la band si esibirà al Mama’s di Ravenna. Il loro repertorio si è via via spostato, nell’arco di questi anni, dalla musica bretone a quella irlandese, passando attraverso incursioni nella musica popolare padana per poi approdare in modo più convinto alla musica scozzese.

Oggi il concerto è un’alternanza di danze (jigs, reels, polkas), ballate e slow airs arrangiate ora in maniera tradizionale ora dando sfogo a licenze compositive che comunque rimangono ancorate agli schemi della musica tradizionale dell’area celtica del nord-Europa.

L’ultimo lavoro del gruppo, ’Highlanders’, racconta i fatti e i personaggi protagonisti delle insurrezioni giacobite del 1715 e 1746 recentemente presentato in Teatro con la contemporanea uscita dell’omonimo e ultimo cd.

Il gruppo è formato da Davide Castiglia (violino), Tiziana Ferretti (voce e bodhran), Francois Gobbi (basso), Maurizio Lumini (fisarmonica) Barbara Mortarini (flauto dolce, tin e low whistles), Massimo Pirini (chitarra acustica, voce).

Il biglietto d’ingresso costa 5 euro ed è disponibile anche sulla piattaforma Dice al seguente indirizzo: https://shorturl.at/2D9AE.

Per info 331-9118800.